Covid | il PSI | “Non interrompete le lezioni in presenza”

(Di sabato 6 marzo 2021) Il PSI scuola, con una nota dei suoi rappresentanti Luca Fantò ed Enzo Maraio, lancia un appello ai Presidenti delle Regioni in zona arancione affinché non vengano interrotte lein. L'articolo .

Advertising

EnzoBollani : Addio, Carlo Tognoli... #carlotognoli #milano #covid #80s #70s #sindaco #psi #craxi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid PSI

Orizzonte Scuola

... dove le varianticontinuano a far registrare 30 positivi al giorno. La zona nord del Comune ,... Idea condivisa e suggerita anche dalla maggioranza tifernate (Pd,e Democratici per Castello): "...Tognoli aveva 82 anni e a novembre era stato colpito dal, mentre si trovava ricoverato all'ospedale Gaetano Pini per la frattura del femore. Da sempre iscritto al, Tognoli è stato sindaco ...Si è spento ieri, venerdì 5 marzo a Milano, Carlo Tognoli, 82 anni, ex sindaco della città per due mandati. Tognoli era stato ricoverato all’ospedale Ga ...L'ex sindaco di Milano e due volte ministro Carlo Tognoli è morto questa mattina nel capoluogo lombardo. Lo annuncia Bobo Craxi: ...