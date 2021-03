Cotugno | il Dg smentisce il sindaco-rianimatore | Nessuna criticità sui posti letto | basta allarmismi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 6 marzo 2021) “Situazione critica all’Azienda dei Colli, ma la rete regionale funziona. Importante non creare allarmismo”. Cosi’ Maurizio Di Mauro, dg dell’Azienda dei Colli (ospedali, Monaldi e Cto) in relazione all’SoS lanciato daldi Calvi Risorta, Giovanni Lombardi, che e’ medicodel. “In relazione alle notizie diffuse in queste ore sulla situazione deiin Campania, sentita anche l’Unita’ di crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la centrale operativa regionale del 118, sila carenza didi degenza sul territorio regionale” dice Di Mauro. “La situazione – aggiunge – e’ sicuramente complessa e abbiamo registrato, negli ...