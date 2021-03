Achille Lauro: quinto quadro a Sanremo: canta C’est la vie e omaggia l’orchestra classica (Di sabato 6 marzo 2021) Achille Lauro conclude la sua esperienza al 71esimo Festival di Sanremo con il quinti quadro: un omaggio alla musica d’orchestra cantando un suo cavallo di battaglia, C’est la vie. Achille Lauro in scena con il quinto quadro Un percorso iniziato anni fa, non soltanto dopo la chiamata di Amadeus per far parte del progetto Sanremo 2021. Una partecipazione di cui però è grato al direttore artistico, come lui stesso ha detto in conferenza stampa: “Voglio spiegare il progetto che c’è dietro questo grande Festival e che ho condiviso mesi e mesi fa con Ama, è costato notti e notti di lavoro e di creatività”. Sulla performance finale, l’artista non si è sbilanciato ha solo annunciato che il lungo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 marzo 2021)conclude la sua esperienza al 71esimo Festival dicon il quinti: un omaggio alla musica d’orchestrando un suo cavallo di battaglia,la vie.in scena con ilUn percorso iniziato anni fa, non soltanto dopo la chiamata di Amadeus per far parte del progetto2021. Una partecipazione di cui però è grato al direttore artistico, come lui stesso ha detto in conferenza stampa: “Voglio spiegare il progetto che c’è dietro questo grande Festival e che ho condiviso mesi e mesi fa con Ama, è costato notti e notti di lavoro e di creatività”. Sulla performance finale, l’artista non si è sbilanciato ha solo annunciato che il lungo ...

