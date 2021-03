Vergassola | “Mio padre | malato oncologico 88enne | è ancora in attesa del vaccino”

(Di venerdì 5 marzo 2021) GENOVA – “Mio padre ha 88 anni ed è malato oncologico. Abbiamo seguito le procedure per ricevere la chiamata perché venga vaccinato, ma siamo ancora in attesa. Non si capisce la logica: c’è gente più giovane di mio padre che è già stata vaccinata, magari prenotando online. Ora però se prenoti online ti danno appuntamento a giugno. Non si capisce che cosa bisogna fare”. Lo denuncia il comico spezzino Dario Vergassola, in un video diffuso dall’ex candidato giallorosso alla presidenza della Regione Liguria, Ferruccio Sansa.

Il comico e conduttore della Spezia racconta, in un video inviato al consigliere regionale Ferruccio Sansa, l'epopea del padre (88enne e malato oncologico). Nonostante abbiano seguito le procedure per ...
"C'è gente più giovane di mio padre (88enne e malato oncologico) che è già stata vaccinata, mentre lui non è stato neanche contattato" ...