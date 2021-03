UFC 259 – Anteprima – Blachowicz vs Adesanya

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 marzo 2021) UFC 259 –– Questa card rappresenta uno degli eventi più densi e ricchi di incontri di primissimo piano degli ultimi anni. A partire da un main event champ Vs champ, nel quale Jan(27-8) difende la cintura dei pesi massimi leggeri dall’aggressione del campione dei pesi medi Israel(20-0). Proseguendo nella main card la campionessa dei pesi piuma femminili Amanda Nunes (20-4) protegge uno dei suoi due titoli contro Megan Anderson (10-4). Inoltre, un’altra cintura è in gioco, quella dei pesi gallo dove il campione Petr Yan (15-1) deve guardarsi da un insidioso sfidante come Aljamain Sterling (19-3). La stratosferica main card di UFC 259 sarà in diretta su DAZN e UFC Fight Pass a partire dalle ore 4.00 di Domenica 7 Marzo. Come se non fosse abbastanza, in questa card vedremo in azione anche fighter ...