UeD oggi | Sossio e Ursula | frecciata a Ida? Intanto | matrimonio rimandato

(Di venerdì 5 marzo 2021) In una nuova intervista di coppia, i due ex protagonisti del Trono Over si svelano sulle tanto attese nozze e dicono la loro su quanto sta accadendo nel programma L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trashamelo : Il momento più bello della puntata di oggi è stata l'offerta eminflex delle 16:04. @TinaCip0llari ti prego, torna… - Yuki47604868 : Oddio oggi fino alle 16:12 dobbiamo sopportare UeD... e dura fino a 37. Quindi i soliti 20 minuti del cavolo contan… - ICELASANDY : #tzvip Io ancora oggi che sta finendo quest'edizione mi chiedo come si possa chiamare comodino Andrea Zelletta che… -

Ultime Notizie dalla rete : UeD oggi

Gossip e TV

In una nuova intervista di coppia, i due ex protagonisti del Trono Over si svelano sulle tanto attese nozze e dicono la loro su quanto sta accadendo nel ...Tina Cipollari assente aPer la prima volta dopo molto tempo Tina Cipollari è stata costretta ... I due hanno chiuso ormai da diverso tempo, e Giorgio Manetti èlegato a una nuova compagna di ...Tina Cipollari è stata assente nell’ultima puntata di Uomini e Donne e a svelarne il motivo è stato l’opinionista Gianni Sperti. Tina Cipollari assente a UeD. Per la prima v ...In una nuova intervista di coppia, i due ex protagonisti del Trono Over si svelano sulle tanto attese nozze e dicono la loro su quanto sta accadendo nel programma ...