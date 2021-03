Uccide la figlia 17enne e gira per strada con la sua testa decapitata: non approvava il suo fidanzato (Di venerdì 5 marzo 2021) Un uomo cammina per strada con la testa di una donna decapitata. È la macabra scena che ci sono trovati davanti agli occhi gli abitanti di un villaggio del distretto di Hardoi, nell’Uttar Pradesh in India mercoledì scorso. L’uomo, scalzo, per nulla su di giri, è stato riconosciuto dai passanti e segnalato alla polizia. Quando gli agenti l’hanno fermato non si è scomposto nemmeno per un attimo e ha raccontato che la testa è quella della figlia 17enne che avrebbe tagliato perché non era d’accordo della relazione sentimentale che aveva in corso con un ragazzo del luogo. L’omicida ha poi spiegato alla polizia che il corpo senza testa della ragazza si trovava a casa, coricato sul letto nella sua camera. Sempre secondo India News che ha mostrato anche un video dell’uomo con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Un uomo cammina percon ladi una donna. È la macabra scena che ci sono trovati davanti agli occhi gli abitanti di un villaggio del distretto di Hardoi, nell’Uttar Pradesh in India mercoledì scorso. L’uomo, scalzo, per nulla su di giri, è stato riconosciuto dai passanti e segnalato alla polizia. Quando gli agenti l’hanno fermato non si è scomposto nemmeno per un attimo e ha raccontato che laè quella dellache avrebbe tagliato perché non era d’accordo della relazione sentimentale che aveva in corso con un ragazzo del luogo. L’omicida ha poi spiegato alla polizia che il corpo senzadella ragazza si trovava a casa, coricato sul letto nella sua camera. Sempre secondo India News che ha mostrato anche un video dell’uomo con ...

