Simona Ventura positiva al Covid: salta la partecipazione a Sanremo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Simona Ventura è risultata positiva al Covid e non sarà presente alla quinta e ultima serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo: a dare la notizia è stato Amadeus. Claudio Villa/Getty ImagesIl Covid continua a mettere il bastone tra le ruote al Festival di Sanremo 2021. Dopo la positività al virus riscontrata in due componenti dello staff di Irama, che lo ha costretto a non potersi esibire in diretta sul palco dell'Ariston, un altro dei partecipanti alla manifestazione ha contratto il Covid. Si tratta di Simona Ventura, che avrebbe dovuto affiancare Amadeus nella conduzione dell'ultima serata del Festival, la finale, in programma domani sabato 6 marzo. Ad annunciarlo è ...

trash_italiano : ?? Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021 - tvsorrisi : Simona Ventura è positiva al Covid e non sarà presente al Festival #Sanremo2021 - MarioManca : Davvero dispiaciutissimo per Simona Ventura. Avrei tanto voluto vederla su quel palco dove ha dato tutta sé stessa nel 2004. #Sanremo2021 - itsDacampo : NON PARLATEMI, NON HO PRESO BENISSIMO IL FATTO CHE SIMONA VENTURA NON POTRÀ PARTECIPARE AL FESTIVAL. #Sanremo2021 - GabyTac1994 : RT @StefanoGuerrera: Mi dispiace tantissimo per Simona Ventura, tempismo di merda. Poteva essere una sua mezza rivincita. #Sanremo2021 -