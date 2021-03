Shining | ricordate il piccolo Danny | scopriamo com’è diventato e cosa fa oggi!

max_shining : RT @aforista_l: Mi ricordate com'è che doveva andare? -

Ultime Notizie dalla rete : Shining ricordate

Altranotizia

... che ha pubblicato le immagini mostrando i minuziosi dettagli che ricordano Stranger Things , L'Esorcista e, realizzati durante l'ultimo periodo di quarantena: "i fermalibri in ...... che ha pubblicato le immagini mostrando i minuziosi dettagli che ricordano Stranger Things , L'Esorcista e, realizzati durante l'ultimo periodo di quarantena: "i fermalibri in ...Shelley Duvall ha voluto rivelare di recente come sono state girate alcune delle scene più celebri di Shining, come la scena con Jack Nicholson e la scena del piccolo Danny mentre rivela il suo ...Nel corso di un'intervista Shelley Duvall è tornata a parlare dei momenti terribili vissuti sul set di Shining ...