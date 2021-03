Sassuolo, De Zerbi: «Con l’Udinese possibile turnover» (Di venerdì 5 marzo 2021) Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia di Udinese-Sassuolo Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sassuolo Channel alla vigilia della trasferta contro l’Udinese. turnover – «Abbiamo ai box Bourabia, Boga e Chiriches. Domani mattina vedremo chi è uscito malconcio dalla gara di mercoledì e se ci sarà qualche rischio non lo prenderò, quantomeno con Berardi che rientra da un infortunio abbastanza lungo, lo stesso vale per Caputo e Defrel, Rogerio ha preso una botta. Muldur è uscito molto stanco dalla partita di mercoledì sera, ma chi non ha giocato contro il Napoli è pronto per far bene domani». UDINESE – «l’Udinese ha un’identità ben chiara, ma anche noi. All’andata non abbiamo subito dei contropiede. Neanche noi abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Roberto Deha parlato alla vigilia di Udinese-Roberto De, allenatore del, ha parlato ai microfoni diChannel alla vigilia della trasferta contro– «Abbiamo ai box Bourabia, Boga e Chiriches. Domani mattina vedremo chi è uscito malconcio dalla gara di mercoledì e se ci sarà qualche rischio non lo prenderò, quantomeno con Berardi che rientra da un infortunio abbastanza lungo, lo stesso vale per Caputo e Defrel, Rogerio ha preso una botta. Muldur è uscito molto stanco dalla partita di mercoledì sera, ma chi non ha giocato contro il Napoli è pronto per far bene domani». UDINESE – «ha un’identità ben chiara, ma anche noi. All’andata non abbiamo subito dei contropiede. Neanche noi abbiamo ...

