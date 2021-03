Sanremo con parole tue, Ghemon: «Partecipo per distinguermi» (Di venerdì 5 marzo 2021) Dietro le quinte si lavora, anche molto. Come ci racconta Ghemon nel nostro «Sanremo con parole tue». Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) Dietro le quinte si lavora, anche molto. Come ci racconta Ghemon nel nostro «Sanremo con parole tue».

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - RaiRadio2 : «Questo sanremo è veramente straordinario perché è faticosissimo, uscire con un disco senza avere la certezza che c… - RaiRadio2 : «Il secondo posto nella classifica provvisoria è stata davvero una bella sorpresa. Sono gasatissima, una bellissima… - lapagnini : RT @RaiNews: 'Caruso è una canzone gigantesca: è stato un privilegio cantarla il giorno del compleanno di Lucio Dalla' @MetaErmal @SanremoR… - angyfan86 : RT @RaiNews: 'Caruso è una canzone gigantesca: è stato un privilegio cantarla il giorno del compleanno di Lucio Dalla' @MetaErmal @SanremoR… -