Sanremo 2021, scaletta della quarta serata: l'ordine dei cantanti in gara e gli ospiti (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo approda alla semifinale. Se ieri era la serata dedicata alla cover e ai duetti, quella di stasera invece sarà delle nuove proposte. Infatti, sarà scelto il vincitore della sezione: sono quattro i cantanti rimasti in gara – Davide Shorty, Folcast, Gaudiano e Wrongonyou – che si esibiranno all'inizio della puntata. Amadeus e Fiorello saranno affiancati da una nuova L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

