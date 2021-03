Sanremo 2021: Nuove Proposte, vince Gaudiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Ad annunciare il vincitore, tra le Nuove Proposte di Sanremo, è stata Beatrice Venezi. «Il principio che ha sempre guidato la mia carriera sta nella consapevolezza di come ci sia della musica in grado di emozionare, di comunicare e di come esista, invece, della musica che tutto questo non può e non sa farlo», ha detto la direttrice d’orchestra, legata da un affetto sincero ai quattro finalisti. Beatrice Venezi ha contribuito a portarli, all’Ariston, Davide Shorty, con Regina, Folcast, con Scopriti, Gaudiano, con Polvere da sparo, e Wrongonyou, con Lezioni di volo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) Ad annunciare il vincitore, tra le Nuove Proposte di Sanremo, è stata Beatrice Venezi. «Il principio che ha sempre guidato la mia carriera sta nella consapevolezza di come ci sia della musica in grado di emozionare, di comunicare e di come esista, invece, della musica che tutto questo non può e non sa farlo», ha detto la direttrice d’orchestra, legata da un affetto sincero ai quattro finalisti. Beatrice Venezi ha contribuito a portarli, all’Ariston, Davide Shorty, con Regina, Folcast, con Scopriti, Gaudiano, con Polvere da sparo, e Wrongonyou, con Lezioni di volo.

