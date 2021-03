Sanremo 2021, Neffa dopo il duetto con Noemi: “È successo qualcosa nella trasmissione”, imprevisto in diretta (Di venerdì 5 marzo 2021) durante l’esibizione. Una puntata ricca di emozioni, quella del Festival di Sanremo 2021 andata in onda ieri sera, giovedì 4 marzo. Una serata dove, però, non sono mancati gli imprevisti. Da Zlatan Ibrahimovic in ritardo a causa di un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 5 marzo 2021) durante l’esibizione. Una puntata ricca di emozioni, quella del Festival diandata in onda ieri sera, giovedì 4 marzo. Una serata dove, però, non sono mancati gli imprevisti. Da Zlatan Ibrahimovic in ritardo a causa di un L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Sanremo 2021, share terza serata: 42,4%, ancora in calo rispetto al 53,6% dello scorso anno - cuoricinovaivia : RT @Ghemon: Volevo che #MomentoPerfetto e il medley coi @NeriPerCasoOff di ieri, vi fossero musica per farvi stare bene. Mi sono immaginato… -