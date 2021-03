Sanremo 2021, il sindaco di Sorrento: 'Aspettiamo Ermal Meta a braccia aperte. Bravo su Caruso' (Di venerdì 5 marzo 2021) Un'interpretazione quella di Ermal Meta su Caruso che ha emozionato Sanremo ma anche il sin daco di Sorrento. Proprio Massimo Coppola ha dichiarato: 'Aspettiamo Ermal Meta a braccia aperte. Mi farebbe ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021) Un'interpretazione quella disuche ha emozionatoma anche il sin daco di. Proprio Massimo Coppola ha dichiarato: '. Mi farebbe ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - MafraLiga : RT @Spettakolo_mag: A @SanremoRai duetta con l’amico @Fedez e rivoluziona il protocollo regalando a lui i fiori. Nel suo presente ci sono a… - Spettakolo_mag : A @SanremoRai duetta con l’amico @Fedez e rivoluziona il protocollo regalando a lui i fiori. Nel suo presente ci so… -