Sanremo 2021, Fiorello via di peso dal palco: cosa è successo? (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ll sorprendente quadro di Achille Lauro ha conquistato ancora una volta il pubblico del Festival di Sanremo, tra i protagonisti di questa scena anche Rosario Forello che munito di una corona di spine nere afferma “Sono un dipinto, non posso parlare, sono un quadro di Achille Lauro.” Amadeus tuttavia chiede ai fotografi di scattare quante più foto possibili, tanto che Leggi su youmovies (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ll sorprendente quadro di Achille Lauro ha conquistato ancora una volta il pubblico del Festival di, tra i protagonisti di questa scena anche Rosario Forello che munito di una corona di spine nere afferma “Sono un dipinto, non posso parlare, sono un quadro di Achille Lauro.” Amadeus tuttavia chiede ai fotografi di scattare quante più foto possibili, tanto che

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - Niklaus_R : DAI RAGAZZI MA DI COSA STIAMO PARLANDO?! IMMENSA @noemiofficial ?? #festivaldisanremo #sanremo2021 #sanremo71 Fe… - Jbe90 : RT @MusicaetvI: Congratulazioni @GaudianoMusica! #sanremo2021 #festivaldisanremo #sanremo #Gaudiano -