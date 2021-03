Roma | ragazza stuprata a Villa Gordiani | è caccia all’aggressore

Leggi su ck12

(Di venerdì 5 marzo 2021) Una ventiduenne è statastamani a. La polizia è alla ricerca dell’aggressore Nella mattinata di oggi, venerdì 5 marzo, unadi 22 anni è stata. E’ successo poco prima delle 8.00, mentre la giovane faceva jogging a, all’interno dell’area verde sulla Prenestina. La zona, situata nella periferia della capitale, purtroppo non è nuova a questi episodi di violenza sessuale e non solo. Secondo le informazioni emerse finora, lasarebbe stata colta di sorpresa d. L’uomo ha prima bloccato e tappato la bocca alla giovane per poi abusare di lei. Dopo l’aggressione lo stupratore è scappato via facendo ...