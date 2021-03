Roma-Genoa, Fonseca in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 5 marzo 2021) La Roma di Paulo Fonseca si prepara ad affrontare il Genoa nel lunch match della ventiseiesima giornata di campionato in programma domenica 7 marzo alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico. Periodo non facile per i giallorossi, che stanno alternando risultati positivi ad altri più negativi nelle ultime giornate. Nell’ultimo turno contro la Fiorentina è arrivata però una fondamentale vittoria e adesso i capitolini vogliono ripetersi anche contro il Genoa, reduce dal pareggio nel Derby della Lanterna. Fonseca alla vigilia della gara, parlerà nella classica conferenza stampa sabato 6 marzo alle ore 17:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA conferenza LIVE SU SPORTFACE ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Ladi Paulosi prepara ad affrontare ilnel lunch match della ventiseiesima giornata di campionato in programma domenica 7 marzo alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico. Periodo non facile per i giallorossi, che stanno alternando risultati positivi ad altri più negativi nelle ultime giornate. Nell’ultimo turno contro la Fiorentina è arrivata però una fondamentale vittoria e adesso i capitolini vogliono ripetersi anche contro il, reduce dal pareggio nel Derby della Lanterna.alla vigilia della gara, parlerà nella classicasabato 6 marzo alle ore 17:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LALIVE SU SPORTFACE ...

