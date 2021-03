Resident Evil: Village subirà una censura in Giappone (Di venerdì 5 marzo 2021) Resident Evil Village sarà disponibile a maggio (e non più a giugno come erroneamente scritto da EDGE) in tutto il mondo, ma in Giappone a quanto pare il gioco subirà una censura. Secondo una pagina di supporto Capcom aggiornata di oggi, ci saranno due versioni di Resident Evil: Village in Giappone, una "versione CERO D" per i giocatori che hanno 17 anni o più e una "versione CERO Z" per i giocatori sopra i 18 anni. Entrambe le versioni censureranno le decapitazioni e mostreranno anche meno sangue rispetto alla versione occidentale di Resident Evil: Village che non avrà contenuti censurati. Capcom ha inoltre affermato che l'uscita ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 marzo 2021)sarà disponibile a maggio (e non più a giugno come erroneamente scritto da EDGE) in tutto il mondo, ma ina quanto pare il giocouna. Secondo una pagina di supporto Capcom aggiornata di oggi, ci saranno due versioni diin, una "versione CERO D" per i giocatori che hanno 17 anni o più e una "versione CERO Z" per i giocatori sopra i 18 anni. Entrambe le versioni censureranno le decapitazioni e mostreranno anche meno sangue rispetto alla versione occidentale diche non avrà contenutiti. Capcom ha inoltre affermato che l'uscita ...

