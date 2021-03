Papa Francesco a Baghdad | «Imploro perdono per distruzioni e crudeltà»

(Di venerdì 5 marzo 2021) Città del Vaticano ? «Vengo come penitente, chiedoal cielo e ai fratelli per tante. Vengo come pellegrino di pace». Al primo...

... speranza e carità in mezzo alla società' , ha detto ilsalutando i fedeli cattolici nel suo ...dice che 'negli scorsi decenni l'Iraq ha patito i disastri delle guerre, il flagello del ..."Tacciano le armi!. Basta violenze, estremismi, fazioni e intolleranze. Le differenze, invece di dar luogo a conflitti, cooperino in armonia nella vita civile". Lo ha detto, rivolgendosi a 150 rappresentanti delle autorità irachene, società civile, e corpo diplomatico, nel salone del Palazzo presidenziale di Baghdad. Il Pontefice ha ricordato come in Iraq ...Ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2021, l’infermiera Alessia Bonari, diventata simbolo della lotta al Covid-19, ha dichiarato di aver devoluto il suo compenso percepito per la parteci ...Bergoglio incontrerà domani l’ayatollah al Sistani. Il messaggio a Mattarella poco prima di partire: "Sono un pellegrino di pace e di fraternità tra i popoli ...