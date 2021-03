Palermo, Santana nella storia: i rosanero si godono il capitano che entra a far parte di uno speciale club (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Palermo vince il derby contro il Catania grazie a una magia di Mario Alberto Santana.Il calciatore argentino è entrato nella storia del club di Viale del Fante avendo segnato dalla D alla A con la maglia rosanero addosso. A superare il capitano in questa speciale classifica il solo Pasciuti che con la maglia del Carpi ha siglato il cartellino in ben cinque categorie (dalla D alla A compresa la C2). A braccetto con Santana ci sono Alessandro Lucarelli (dalla D alla A) e Raffaele Rubino (dalla C2 alla A) che rispettivamente con Parma e Novara hanno compiuto lo stesso tragitto del rosanero.Palermo, Zaccardo senza filtri: “Con Ferrero io ds rosanero. Incontro con Mirri ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 marzo 2021) Ilvince il derby contro il Catania grazie a una magia di Mario Alberto.Il calciatore argentino ètodeldi Viale del Fante avendo segnato dalla D alla A con la magliaaddosso. A superare ilin questaclassifica il solo Pasciuti che con la maglia del Carpi ha siglato il cartellino in ben cinque categorie (dalla D alla A compresa la C2). A braccetto conci sono Alessandro Lucarelli (dalla D alla A) e Raffaele Rubino (dalla C2 alla A) che rispettivamente con Parma e Novara hanno compiuto lo stesso tragitto del, Zaccardo senza filtri: “Con Ferrero io ds. Incontro con Mirri ...

