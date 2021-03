Padelle consumate | il trucco per farle tornare antiaderenti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 5 marzo 2021) Negli ultimi anni lehanno conosciuto un grande successo. Quasi sempre rivestite in teflon, questehanno portato una vera rivoluzione nel modo di cucinare casalingo. Ma come tutte le cose, anche queste speciali stoviglie a mano a mano che si usano perdono smalto, più precisamente tendono a perdere le loro qualità. In certi casi l’usura può addirittura renderle nocive per la salute. Se si graffiano, per esempio, è meglio cambiarle con una padella nuova. Ma talvolta lesi possono recuperare (o comunque si può allungare un po’ la loro vita utile) e riuscirci non è nemmeno troppo difficile. Ci sono in effetti molti modi diversi per farlo. Quello più comune vede l’impiego dell’olio per rivestire lo strato superficiale della ...