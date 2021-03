Orrore in India, padre decapita la figlia e va a costituirsi con la testa di lei in mano (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar – In India un padre di famiglia ha decapitato la figlia ed è andato a costituirsi presso le locali forze dell’ordine, recando con sé la testa della povera vittima. Le femministe italiane Boldrini e Murgia, nel frattempo, si stracciano le vesti per presunte definizioni sessiste sulla Treccani convinte che in Italia le donne vivano sotto l’oppressione della «società patriarcale». Lasciamoglielo credere. L’atroce fatto di sangue si è verificato mercoledì 3 marzo nel distretto di Hardoi, nello Stato settentrionale dell’Uttar Pradesh. Nel 2020 detto Stato ha detenuto il tragico primato del maggior numero di crimini sanguinosi contro le donne, tra cui stupri e omicidi – in particolar modo delitti d’onore – caratterizzati dalla barbarie dell’esecuzione. decapita ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar – Inundi famiglia hato laed è andato apresso le locali forze dell’ordine, recando con sé ladella povera vittima. Le femministe italiane Boldrini e Murgia, nel frattempo, si stracciano le vesti per presunte definizioni sessiste sulla Treccani convinte che in Italia le donne vivano sotto l’oppressione della «società patriarcale». Lasciamoglielo credere. L’atroce fatto di sangue si è verificato mercoledì 3 marzo nel distretto di Hardoi, nello Stato settentrionale dell’Uttar Pradesh. Nel 2020 detto Stato ha detenuto il tragico primato del maggior numero di crimini sanguinosi contro le donne, tra cui stupri e omicidi – in particolar modo delitti d’onore – caratterizzati dalla barbarie dell’esecuzione....

