La proposta della Commissione Europea per la parità salariale tra donne e uomini (Di venerdì 5 marzo 2021) Prevede che i datori di lavoro con almeno 250 dipendenti rendano pubbliche le informazioni sul divario di retribuzione Leggi su ilpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Prevede che i datori di lavoro con almeno 250 dipendenti rendano pubbliche le informazioni sul divario di retribuzione

luigidimaio : La proposta della @EU_Commission di adottare criteri per prolungare la sospensione del Patto di Stabilità per tutto… - Agenzia_Ansa : L'Italia blocca prima in Ue l'export dei vaccini AstraZeneca. Si tratta di 250mila dosi. La proposta di blocco ha i… - Radio1Rai : ?? #Sanremo2021 #Irama in gara con il video della performance alle prove. Via libera dalle case discografiche alla… - ihopetoseeyou : RT @mammasonoadubai: Proposta per la diretta un home tour della casa di oppini commentata, ascolta me Tommaso 22% e 500K connessi anche sen… - Tche_Tchi : RT @ilpost: La proposta della Commissione Europea per la parità salariale tra donne e uomini -