Juventus, out Bentancur: Pirlo a caccia di conferme contro la Lazio (Di venerdì 5 marzo 2021) La prima stagione da allenatore di Andrea Pirlo non sta decisamente andando benissimo e c'è da dire che la sfortuna di certo non aiuta. Nella giornata di ieri è stato comunicato dalla società che Rodrigo Bentancur è risultato positivo al tampone e di conseguenza per via del coronavirus l'urugagio dovrà stare fuori dai campi di gioco per almeno due settimane. Nonostante il giocatore non stia facendo un campionato memorabile rimane comunque un titolarissimo e perderlo in un mese così importante per l'esito della stagione non può essere una cosa da poco. L'ex Boca Juniors raggiunge in infermeria altri diversi titolari che Pirlo dovrà aspettare ancora un po' per riaverli a disposizione. Dybala è out da diverso tempo, Bonucci e Chiellini sono due assenti molto pesanti considerando la grande mano che possonno dare alla squadra, infine manca ...

