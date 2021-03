Juventus-Lazio, Pirlo: “Partita non facile. Focolaio? Per ora positivo solo Bentancur” (Di venerdì 5 marzo 2021) Juventus-Lazio, la conferenza stampa di Andrea Pirlo: “Vogliamo vincere il campionato. Dobbiamo dare il massimo”. TORINO – Vigilia di Juventus-Lazio per Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero ha presentato la delicata sfida contro i biancocelesti, in programma alle 20.45 di sabato 6 marzo 2021. Juventus-Lazio, Andrea Pirlo in conferenza stampa Per Andrea Pirlo una conferenza stampa particolare vista la presenza di un caso di Covid: “Non sappiamo molto – ha ammesso il tecnico bianconero, riportato da tuttomercatoweb.com – abbiamo fatto i test ed è risultato positivo solo Bentancur. Non possiamo sapere se c’è un Focolaio “. La testa per ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 marzo 2021), la conferenza stampa di Andrea: “Vogliamo vincere il campionato. Dobbiamo dare il massimo”. TORINO – Vigilia diper Andrea. Il tecnico bianconero ha presentato la delicata sfida contro i biancocelesti, in programma alle 20.45 di sabato 6 marzo 2021., Andreain conferenza stampa Per Andreauna conferenza stampa particolare vista la presenza di un caso di Covid: “Non sappiamo molto – ha ammesso il tecnico bianconero, riportato da tuttomercatoweb.com – abbiamo fatto i test ed è risultato. Non possiamo sapere se c’è un“. La testa per ...

