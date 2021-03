‘Io Non Odio’, Regione Lazio incontra studenti superiori (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – Nella Giornata internazionale dei diritti della donna, IO NON ODIO, progetto promosso dalla Regione Lazio – Assessorato Turismo e Pari Opportunita’ con l’Assessorato Formazione, Diritto allo Studio, Universita’ e Ricerca, rivolto agli istituti superiori di Roma e del Lazio, dedica un nuovo appuntamento alla forza delle donne. Le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le disuguaglianze di cui le donne sono ancora vittime, saranno affrontate dalle ospiti della giornata seguendo il filo rosso delle parole. Parole che nella loro semplicita’ nascondono storie e significati complessi ai quali troppo spesso non viene dato il giusto peso. Cosi’ in una nota stampa. In occasione di una ricorrenza sempre piu’ importante come quella dell’8 marzo, dodici donne, per lo piu’ under 35, si ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – Nella Giornata internazionale dei diritti della donna, IO NON ODIO, progetto promosso dalla– Assessorato Turismo e Pari Opportunita’ con l’Assessorato Formazione, Diritto allo Studio, Universita’ e Ricerca, rivolto agli istitutidi Roma e del, dedica un nuovo appuntamento alla forza delle donne. Le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le disuguaglianze di cui le donne sono ancora vittime, saranno affrontate dalle ospiti della giornata seguendo il filo rosso delle parole. Parole che nella loro semplicita’ nascondono storie e significati complessi ai quali troppo spesso non viene dato il giusto peso. Cosi’ in una nota stampa. In occasione di una ricorrenza sempre piu’ importante come quella dell’8 marzo, dodici donne, per lo piu’ under 35, si ...

SanremoRai : 'Io non sono la sclerosi multipla, io sono Antonella Ferrari, un'attrice. Questo palco è ossigeno puro.'… - borghi_claudio : Abbiamo visto quindi che se ci basiamo sui ricoveri ci sono problemi solo in Lombardia e Emilia Romagna. Ma all'int… - SanremoRai : “Io sono solo un povero cadetto di Guascogna Però non la sopporto la gente che non sogna” ?? @IRAMAPLUME ?? “Cyrano”… - thebigape86 : RT @borghi_claudio: @Cartabellotta Ah ma io non l'ho qualificata come ciarlatano, le ho descritto un modo che insegnavano in borsa per indi… - RosmelloXx : @eatandsle3p L’ho pensato anche io ma non credo succederà ?? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Io Non Schwazer assolto: «Non fu doping, è stato incastrato» Corriere della Sera