Inzaghi | “Rinnovo? Nessun problema | c’è sintonia con Lotito”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Simone, allenatore della Lazio, ha presentato così in conferenza stampa la partita con la Juventus. La partita di domani sta arrivando nel momento giusto: le due squadre avranno entrambe delle defezioni. La gara avrà una grande importanza dopo una sconfitta inaspettata a Bologna. Dovremo fare la partita perfetta. Abbiamo provato alcune alternative in questi ultimi giorni. In difesa abbiamotiche oggettive: Lazzari, Radu e Luiz Felipe non ci saranno. Ho ancora un giorno di tempo, poi prenderò le mie decisioni. Sapevamo sin dall’inizio dell’anno che ci sarebbero state tante rivali per la qualificazione alla Champions League. Abbiamo perso punti all’inizio, poi abbiamo recuperato. Questi giorni di riposo ci sono stati utili per analizzare le sconfitte con Bayern Monaco e Bologna. Non abbiamo reagito da squadra e ci siamo allenati ...

... Simoneha presentato Juventus - Lazio in conferenza stampa. Ecco come si è espresso il ... Sulla settimana appena conclusa senza gara col Torino e sul... 'Sulnon c'è alcun ...Lo ha detto Simonein conferenza alla vigilia di Juventus - Lazio. E sulla formazione: "Le ... "Non c'è nessun problema sul. Col presidente c'è sintonia . E sul caso legato al match non ...Inzaghi non ha ancora firmato il rinnovo, ma la sua volontà non è messa in discussione. Previsto l'incontro con Lotito a breve ..."La partita di domani arriva nel momento giusto, le due squadre hanno defezioni. E' una gara decisiva per la classifica e viene dopo la sconfitta di Bologna. Per tenere testa alla Juventus servirà la ...