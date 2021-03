zazoomblog : Il tatuatore Marco Manzo: Nel Lazio legge mette in sicurezza intero settore - #tatuatore #Marco #Manzo: #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : tatuatore Marco

Il Tempo

In essa sono escluse le attività die piercing. Estetica e acconciatura sono ammesse solo ...Donati ha rilevato che la maggioranza ha fatto una retromarcia sui contenuti "anche se il ...In essa sono escluse le attività die piercing. Estetica e acconciatura sono ammesse solo ... PerDonati (Scelgo Arezzo) il rischio è quello di perdere di vista l'obiettivo principale, ...Manzo: "E’ importante rivolgersi esclusivamente a tatuatori e piercer professionisti, cha abbiano le qualità per condurre queste pratiche in sicurezza" ...E’ stata approvata dalla Regione Lazio la legge n. 2 del 03/03/2021 che disciplina tutti gli aspetti legati alla pratica di tatuaggi e piercing. Nella Regione Lazio sono stimati 1350 studi di tatuaggi ...