I fiori di Sanremo: Francesca Michielin nel 2021, Mihajlovi? indietro di 100 anni (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa cosa che i fiori si consegnino solo alle donne sta diventando davvero imbarazzante anche sul palco di Sanremo 2021. I fiori rappresentano questa città, andrebbero dati a ogni persona che arriva su quel palco per dare il suo contributo, che sia un cantante o un ospite della serata. E ci pensa Francesca Michielin a ricordarcelo donando il suo mazzo di fiori a Fedez. Peccato poi che si rimpiombi nel medio evo, quando Siniša Mihajlovi? ricevendo i fiori da Fiorello che voleva cavalcare la scia intrapresa dalle altre artiste ( anche Arisa ha regalato i suoi fiori a Michele Bravi e lo stesso hanno fatto i Maneskin con Manuel Agnelli) si sia beccato un rifiuto. E già perchè a ricordarci che i fiori ...

GiovanniFerrar : E con il passaggio dei fiori da lei a lui, @francescacheeks e @Fedez finiranno per cambiare la tradizione del Festi… - repubblica : Fiori ceduti Fedez e Agnelli. I social approvano: 'Finalmente anche agli uomini' - repubblica : Sanremo 2021, Francesca Michielin: 'Stasera i fiori a Fedez'. E Victoria li dà a Manuel Agnelli: Il gesto di France… - NEG_Zone : RT @ZanAlessandro: Dai Amadeus emancipa un po’ il festival! Fiori di Sanremo anche ai cantanti uomini! ?? #Sanremo2021 - xH_ismybaex : RT @anyother__: Perché per 71 anni i tradizionali fiori di Sanremo sono stati dati solo alle donne? Non servono questo tipo di tradizioni e… -