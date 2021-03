Francesco Scianna | l’attore siciliano ex fidanzato di Matilde Gioli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 marzo 2021)attore palermitano noto per aver interpretato film come Vallanzasca, Baaria, Allacciate Le Cinture e preso parte a fiction di successo, ha avuto un flirt con. L’attrice stasera sarà tra gli ospiti della quarta serata del Festival Di Sanremo a partire dalle 20:40 su RaiUno Nato nel 1982,inizia da adolescente lo studio della recitazione debuttando nel 1997 con il recital “C.E.I” dedicato alle poesie di Salvatore Quasimodo per poi prendere parte a diverse operare. Si diploma all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico e studia successivamente con Francesca Viscardi LeonettiIl primo ruolo è nel 2002 con “Il Più Bel ...