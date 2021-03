Festival di Sanremo 2021, il duetto tra Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic su “Io vagabondo” (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021: i meme più divertenti guarda le foto Come sia riuscito, Fiorello, 60 anni, a far cantare Zlatan Ibrahimovic, 39, è tuttora un mistero. Ma il popolare showman siciliano, di supporto ad Amadeus sul palco dell’Ariston, ha fatto anche di più: ha direttamente creato un quartetto musicale – che ha soprannominato gli “Abbadeus”, in onore degli Abba, svedesi come Ibrahimovic – che comprende i due conduttori, Ibra e Sinisa Mihajlovic, questi ultimi entrambi ospiti al Festival di ... Leggi su iodonna (Di venerdì 5 marzo 2021): i meme più divertenti guarda le foto Come sia riuscito, Fiorello, 60 anni, a far cantare, 39, è tuttora un mistero. Ma il popolare showman siciliano, di supporto ad Amadeus sul palco dell’Ariston, ha fatto anche di più: ha direttamente creato un quartetto musicale – che ha soprannominato gli “Abbadeus”, in onore degli Abba, svedesi come– che comprende i due conduttori, Ibra e, questi ultimi entrambi ospiti aldi ...

