Ebola | Oms | alto rischio che epidemia si diffonda da Guinea

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) afferma che è "molto alto" il rischio che un'epidemia di Ebola si diffonda nei Paesi confinanti con la Guinea e sostiene che alcuni di questi non siano

"Abbiamo a che fare con sistemi sanitari piuttosto fragili", ha affermato Michel Yao, direttore delle operazioni sanitarie strategiche dell', in relazione alla doppia sfida die Covid - 19. .... della febbre emorragica della Crimea - Congo e dell', il coronavirus della MERS, il virus Nipah, della febbre della Rift Valley e Zika. " Tutti patogeni che hanno avuto la priorità dall'(a ...L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) afferma che è «molto alto» il rischio che un'epidemia di Ebola si diffonda nei Paesi confinanti con la Guinea e sostiene che alcuni di questi non siano pre ...L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) afferma che è "molto alto" il rischio che un'epidemia di Ebola si diffonda nei Paesi confinanti con la Guinea e sostiene che alcuni di questi non siano pre ...