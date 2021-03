Covid: Sala a studenti, ‘vorrei abbracciarvi, fate sentire la vostra voce’ (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) – “fate sentire la vostra voce”. E’ l’invito che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rivolge agli studenti in un video dove commenta la decisione di chiudere le scuole. “Mi permetto di fare un invito a chi frequenta le classi più avanzate. fate sentire la vostra opinione. E’ giusto e doveroso che i decisori politici sentano la voce dei giovani, che hanno tutto il diritto di dire la loro. Dire scuola per noi significa dire futuro”, spiega il primo cittadino.“Siamo preoccupati – continua – per gli esiti della pandemia e chi ha da pronunciare la parola definitiva su come ci avvieremo al futuro dovreste essere voi giovani. Le vostre richieste sono per me fondamentali. Questa istituzione, il Comune di Milano, deve essere la più ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) – “lavoce”. E’ l’invito che il sindaco di Milano, Giuseppe, rivolge agliin un video dove commenta la decisione di chiudere le scuole. “Mi permetto di fare un invito a chi frequenta le classi più avanzate.laopinione. E’ giusto e doveroso che i decisori politici sentano la voce dei giovani, che hanno tutto il diritto di dire la loro. Dire scuola per noi significa dire futuro”, spiega il primo cittadino.“Siamo preoccupati – continua – per gli esiti della pandemia e chi ha da pronunciare la parola definitiva su come ci avvieremo al futuro dovreste essere voi giovani. Le vostre richieste sono per me fondamentali. Questa istituzione, il Comune di Milano, deve essere la più ...

