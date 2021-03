Covid: in Campania oltre 2800 positivi, curva all’11,22% (Di venerdì 5 marzo 2021) Resta alta ma stabile la curva dei contagi in Campania. Secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione Campania sono 2.842 (di cui 341 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi nelle ultime 24 ore su 25.327 tamponi eseguiti. Il tasso di incidenza e’ pari a 11,22%, ieri era 11,58%. Tredici i decessi e 577 le persone guarite. Restano invariati a 140 i posti letto occupati in terapia intensiva; un posto; in piu’ in degenza ordinaria con 1358 posti letto. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 5 marzo 2021) Resta alta ma stabile ladei contagi in. Secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regionesono 2.842 (di cui 341 casi identificati da test antigenici rapidi) i casinelle ultime 24 ore su 25.327 tamponi eseguiti. Il tasso di incidenza e’ pari a 11,22%, ieri era 11,58%. Tredici i decessi e 577 le persone guarite. Restano invariati a 140 i posti letto occupati in terapia intensiva; un posto; in piu’ in degenza ordinaria con 1358 posti letto. Consiglia

