Campania in zona rossa, Friuli e Veneto in arancione: peggiora l’indice Rt del Covid, ora sopra 1 (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuovo peggioramento della pandemia da Coronavirus e conseguenze nella mappa dei colori delle regioni in Italia. Il bollettino settimanale fa infatti registrare un peggioramento dell’indice Rt, che balza oltre la soglia critica di 1. Sale ancora il livello di allarme lanciato dall’Istituto Superiore di Sanità. Covid-19, indice Rt sale a 1,06 Dopo 7 settimane, l’indice Rt del Covid-19 in Italia raggiunge la quota di 1,06. Il tasso di trasmissibilità del virus è quindi oltre la soglia ritenuta critica e per questo si invocano misure immediate e urgenti per contrastarne la diffusione. “Si osserva una netta accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente” si legge dal report dell’ISS: il dato è passato da 145,16 a 194,87 casi per ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuovomento della pandemia da Coronavirus e conseguenze nella mappa dei colori delle regioni in Italia. Il bollettino settimanale fa infatti registrare unmento delRt, che balza oltre la soglia critica di 1. Sale ancora il livello di allarme lanciato dall’Istituto Superiore di Sanità.-19, indice Rt sale a 1,06 Dopo 7 settimane,Rt del-19 in Italia raggiunge la quota di 1,06. Il tasso di trasmissibilità del virus è quindi oltre la soglia ritenuta critica e per questo si invocano misure immediate e urgenti per contrastarne la diffusione. “Si osserva una netta accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente” si legge dal report dell’ISS: il dato è passato da 145,16 a 194,87 casi per ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - repubblica : ?? Covid, la Lombardia evita la zona rossa, a differenza della Campania. Veneto e Friuli arancioni, Lazio e Liguria… - LiberoReporter : Ordinanza di Speranza che porta Campania in zona rossa da lunedì 8 marzo #campania #lunedì #marzo #ordinanza #rossa… - MstylesDD : RT @ccf_16: Dall'8 marzo la #Campania sarà in zona rossa. Mi raccomando, domani e dopodomani affollatevi ovunque pensando di fare i furbi n… -