Adesso Fontana è preoccupato: 'Devo chiudere le scuole, le varianti attaccano i giovani' (Di venerdì 5 marzo 2021) La Lombardia è di nuovo il centro della pandemia, con numeri spaventosi che stanno per andare a paragonarsi con quelli di inizio pandemia. Solo la settimana scorsa i vergognosi assembramenti nei ...

