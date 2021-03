Achille Lauro bacia Boss Doms e canta con Fiorello a Sanremo | web in delirio

(Di sabato 6 marzo 2021)questa sera ha mandato in estasi il pubblico dicon la sua esibizione conè stato scelto da Amadeus per far parte del cast del Festival di2021. Ogni sera, proprio come lo scorso anno ha fatto Tiziano Ferro,presenterà un quadro diverso, lanciando L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

_the_jackal : Achille Lauro che si sposa con Achille Lauro. Tipico di Achille Lauro #Sanremo2021 - tvsorrisi : Achille Lauro duetta con Emma (e con la presenza di Monica Guerritore). Uno spettacolo... d'oro. #Sanremo2021 - RDS_official : La performance di Achille Lauro insieme a Emma Marrone e Monica Guerritore è stata una delle cose più belle di ques… - itzchjara : ma i boomer dopo i maneskin in body, achille lauro e boss doms che limonano, madame che canta una canzone d'amore a… - Bonazeta : RT @azue: @tommizeta_ #baci Achille Lauro #AchilleLauro #quadro. #BossDoms, si #baciano 'Me ne frego'. c'è anche #Fiorello, #Sanremo21… -

Quarto quadro dial Festival di Sanremo . "Sono il punk rock, la cultura giovanile, San Francesco che si spoglia dei beni, Giovanna D'Arco che va al rogo, Prometeo che ruba il fuoco degli dei, l'estetica ...Beatrice Venezi (9) 'Non ho voglia di travestirmi da uomo per dimostrare che so dirigere un'orchestra'. Cosi, sul palco di Sanremo, il direttore d'orchestra mostra tutta la sua femminilità. Un abito ...Poi arriva Achille Lauro per il suo quarto quadro: Dio benedica chi se ne frega. E' una visione in abito da sposa, accompagnato da Boss Doms attacca il suo Me Ne Frego supportato da Fiorello in abito ...Achille Lauro questa sera ha mandato in estasi il pubblico di Sanremo con la sua esibizione con Fiorello e Boss Doms.