Wijnaldum Inter, è fatta per l'olandese: arrivano conferme dall'Inghilterra (Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, l'Inter avrebbe raggiunto un accordo di massima con Georginio Wijnaldum del Liverpool. L'olandese, in scadenza di contratto a fine stagione, avrebbe ... Leggi su interdipendenza (Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, l'avrebbe raggiunto un accordo di massima con Georginiodel Liverpool. L', in scadenza di contratto a fine stagione, avrebbe ...

calciomercatoit : ???? #Juventus, si complica la pista #Aouar: ora si inserisce anche il #Liverpool | Intrigo con l'#Inter ??… - acm_davide : RT @NeroTifoso: The Sun - Georginio Wijnaldum ha raggiunto un accordo con l'Inter per la prossima stagione a parametro zero. ??????? https://t… - MajimbuAlkaeb : RT @NeroTifoso: The Sun - Georginio Wijnaldum ha raggiunto un accordo con l'Inter per la prossima stagione a parametro zero. ??????? https://t… - emgy3 : RT @NeroTifoso: The Sun - Georginio Wijnaldum ha raggiunto un accordo con l'Inter per la prossima stagione a parametro zero. ??????? https://t… - PierinoSuperTru : Sentito Romano su IG sul presunto accordo tra Wijnaldum e l’Inter. 0 spaccato, nada, meno di niente, non risulta nulla. -