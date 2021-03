Vincitore Masterchef Italia 2021 | chi è? Pronti per la verità

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Chi sarà ildi? Il cooking show arriva all’ultimo atto. Grande attesa tra i fan.C’è grande curiosità per la finale del programma di Sky Uno. Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo decideranno finalmente chi sarà il decimo migliore cuoco amatoriale. Il programma parte attorno alle 21.20 su Sky Uno con la possibilità di seguire le evoluzioni anche sui social network dove come sempre è molto seguito il programma. Sarà interessante capire le evoluzioni di un programma che come ogni anno attira milioni dini. LEGGI ANCHE >>> La scommessa di Cannavacciuolo...