Ululati a Balotelli | assolto per non aver commesso il fatto

(Di giovedì 4 marzo 2021) VERONA - E' statoil 40enne siciliano accusato di violazione della legge Mancino per istigazione all'odio razziale per glirazzisti rivolti a Mariodurante la partita Verona -...

...in seguito alle indagini della Digos della Questura di Verona che aveva esaminato le riprese delle telecamere nella parte di tribuna dello stadio da dove erano partiti gli. Mario, ...E' stato assolto il 40enne siciliano accusato di violazione della legge Mancino per istigazione all'odio razziale per gli ululati razzisti rivolti a Mario Balotelli durante la partita Verona-Brescia g ...È stato assolto il 40enne siciliano accusato di violazione della legge Mancino per istigazione all’odio razziale per gli ululati razzisti... Scopri di più ...