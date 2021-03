Titoli Stato: spread Btp-Bund apre stabile a 104 punti (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos) – Avvio stabile per lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Il differenziale si attesta a 104 punti, in linea con la chiusura della vigilia. Il tasso del Btp decennale è allo 0,73%. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos) – Avvioper lotra Btp etedeschi. Il differenziale si attesta a 104, in linea con la chiusura della vigilia. Il tasso del Btp decennale è allo 0,73%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MEF_GOV : L’Italia fa il suo ingresso nel mercato del debito sovrano collegato alla finanza sostenibile, attraverso i nuovi… - salvo62barbato : Collocato il primo titolo Green del Tesoro Listen to the most recent episode of my podcast: #Titoli di Stato, emes… - repubblica : Borse preoccupate per il rialzo dei tassi dei titoli di Stato. Attesa per le parole di Powell sull'inflazione: Toky… - GiuliVerne : @LucianoLavecchi È stato presentato come diverso, meno efficace. Già c’è un certo scetticismo. Se si guardassero gl… - G_DiVittorio : Asia in rosso Giappone va sotto i minimi del 26 febbraio Il rendimento dei mercati azionari non è più competitivo… -