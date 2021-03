Sci di fondo, startlist Staffetta Mondiali 2021: partecipanti, programma, orario, tv (Di giovedì 4 marzo 2021) Si assegnerà domani, venerdì 5 marzo, un altro titolo iridato ai Mondiali di sci nordico: ad Oberstdorf, in Germania, lo sci di fondo metterà in palio le medaglie nella Staffetta 4×10 km maschile. Non ci saranno italiani in gara dopo il ritorno in Italia della Nazionale causa Covid. Tutte le finali saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1 ed in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. Dirette live testuali delle finali su OA Sport. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con gli orari del 4 marzo dei Mondiali 2021 di sci nordico. programma Mondiali SCI DI fondo 4 MARZO Giovedì 4 marzo 13.15 Sci di fondo, Staffetta 4×10 km ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Si assegnerà domani, venerdì 5 marzo, un altro titolo iridato aidi sci nordico: ad Oberstdorf, in Germania, lo sci dimetterà in palio le medaglie nella4×10 km maschile. Non ci saranno italiani in gara dopo il ritorno in Italia della Nazionale causa Covid. Tutte le finali saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1 ed in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. Dirette live testuali delle finali su OA Sport. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilcompleto con gli orari del 4 marzo deidi sci nordico.SCI DI4 MARZO Giovedì 4 marzo 13.15 Sci di4×10 km ...

