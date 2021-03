Sanremo, nella serata cover Maneskin e Gazzè interpretano i CCCP: con loro Manuel Agnelli (Di giovedì 4 marzo 2021) nella terza serata, forse in assoluto una delle più attese del Festival, i 26 concorrenti si dovranno sfidare sul tema ‘cover’: grandi pezzi della storia musicale italiana verranno interpretati dai 26 big assieme ad altrettanti ‘grandi’ artisti del nostro panorama musicale. Fra duetti e le cover della scaletta ufficiale, questa sera sia Max Gazzè che i Maneskin si esibiranno con due brani dei CCCP: ‘Dal mondo’ e ‘Amandoti’. Il primo di loro, accompagnato dalla Trifluoperazina Monstery Bandì, canterà assieme a Daniele Silvestri, mentre i Maneskin suoneranno assieme a Manuel Agnelli, frontman degli ‘Afterhours’ e conosciuto recentemente nei panni di giudice ad X Factor. ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 4 marzo 2021)terza, forse in assoluto una delle più attese del Festival, i 26 concorrenti si dovranno sfidare sul tema ‘’: grandi pezzi della storia musicale italiana verranno interpretati dai 26 big assieme ad altrettanti ‘grandi’ artisti del nostro panorama musicale. Fra duetti e ledella scaletta ufficiale, questa sera sia Maxche isi esibiranno con due brani dei: ‘Dal mondo’ e ‘Amandoti’. Il primo di, accompagnato dalla Trifluoperazina Monstery Bandì, canterà assieme a Daniele Silvestri, mentre isuoneranno assieme a, frontman degli ‘Afterhours’ e conosciuto recentemente nei panni di giudice ad X Factor. ...

