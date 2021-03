Sanremo | le donne regine del Festival e della Rete Ascolti in picchiata

(Di giovedì 4 marzo 2021) Nella seconda giornata deldi2021 la TIM Data Room ha rilevato la pubblicazione di oltre 627mila tweet con l`hashtag #2021 con un pubblico web maggiormente femminile (61%). La fascia di età che ha più seguito e commentato ilonline è quella dai 25 ai 34 anni. Ieri sera sono state lele protagoniste dei social: Elodie è la più twittata con quasi 55mila tra citazioni e retweet, battendo così il suo record personale fatto registrare lo scorso anno dove era stata menzionata 48mila volte. Segue l`ospiteserata Laura Pausini che ha registrato otre 16mila citazioni e retweet. Tra le cantanti in gara è Orietta Berti la più twittata con oltre 12mila citazioni. L`artista in gara più menzionato su Twitter è stato Bugo con quasi 30 mila citazioni, ...

TeresaBellanova : .@LoredanaBerte porta sul palco di Sanremo le scarpe rosse simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Graz… - ItaliaViva : Sanremo 2021, @LoredanaBerte contro la violenza sulle donne. @elenabonetti e @TeresaBellanova : 'Grazie, straordi… - Agenzia_Ansa : Loredana Bertè porta sul palco dell'Ariston la denuncia contro la violenza sulle donne. Durante la sua esibizione h… - teograziani : dopo l’esibizione di @Elodiedipa a Sanremo ho in testa solo una cosa: lo zaino a koala di @teresaciabatti ha accomu… - DOcoLA_99 : RT @SanremoArchivio: ?? SANREMO 1991 ?? Sabrina Salerno & Jo Squillo ?? “Siamo donne” ?? 13^ ?? // -

2021: ecco tutti i duetti di stasera Ecco tutti i duetti degli artisti in gara (ma è atteso ... Ghemon con Neri per Caso - Medley: Le ragazze,, Acqua e sapone, La canzone del sole; Gio ...Ospiti al 71° Festival di Sanremo, Le Deva si esibiranno oggi, nella serata dedicata alla "Canzone d'autore", in duetto ...Sul palco dell'Ariston l'artista bolognese viene ricordato stasera nell'anniversario della sua nascita, il 4 marzo del 1943 ...