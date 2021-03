Sanremo, il vincitore di ‘The Voice Senior’ Erminio Sinni stasera sul palco con Gio Evan (Di giovedì 4 marzo 2021) “E’ un momento inaspettato, che ho sognato per 28 anni, dalla mia ultima apparizione al Festival di Sanremo quando Domenico Modugno mi ha premiato per la miglior musica di tutto il festival e per il miglior testo, dove arrivai quinto”. Erminio Sinni, vincitore di ‘The Voice Senior’, racconta all’Adnkronos le emozioni che accompagnano il suo ritorno sul palco dell’Ariston dopo quasi trent’anni. stasera infatti, l’artista affiancherà Gio Evan nella serata dei duetti, per cantare il brano ‘Gli anni’ degli 883 insieme ad Elena Ferretti, Gianni Pera e Ann Harper, i tre concorrenti con cui aveva partecipato al talent. “Adesso salgo sul palco in un’altra veste, una cosa che ho voluto fortemente con gli altri ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) “E’ un momento inaspettato, che ho sognato per 28 anni, dalla mia ultima apparizione al Festival diquando Domenico Modugno mi ha premiato per la miglior musica di tutto il festival e per il miglior testo, dove arrivai quinto”.di, racconta all’Adnkronos le emozioni che accompagnano il suo ritorno suldell’Ariston dopo quasi trent’anni.infatti, l’artista affiancherà Gionella serata dei duetti, per cantare il brano ‘Gli anni’ degli 883 insieme ad Elena Ferretti, Gianni Pera e Ann Harper, i tre concorrenti con cui aveva partecipato al talent. “Adesso salgo sulin un’altra veste, una cosa che ho voluto fortemente con gli altri ...

