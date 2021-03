**Sanremo: Ibra-Mihajlovic a tutta gag, sul palco con Ama e Fiore diventano gli ‘Abbadeus’** (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Come è iniziata la nostra amicizia? Con una testata”. All’Ariston va in scena l’attesissima coppia Ibrahimovic-Mihajlovic, ed è subito gag. I due campioni, grandi amici nella vita, hanno raccontato gli esordi della loro amicizia, da avversari sul campo a quando Mihajlovic è diventato l’allenatore di Ibra all’Inter. “Come allenatore era top, aveva un buon feeling con tutti -ricorda l’attaccante milanista- Era sempre il primo all’allenamento, era più allenato di noi che giocavamo”. E quando Amadeus gli chiede cosa invidi del calcio di Mihajlovic, Ibra risponde subito: “Tutti sanno che lui tira le punizioni come altri tirano i rigori”. Ribatte l’allenatore del Bologna: “Marcare Zlatan? Impossibile”. Nello scambio c’è spazio anche per il ricordo della malattia ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Come è iniziata la nostra amicizia? Con una testata”. All’Ariston va in scena l’attesissima coppiahimovic-, ed è subito gag. I due campioni, grandi amici nella vita, hanno raccontato gli esordi della loro amicizia, da avversari sul campo a quandoè diventato l’allenatore diall’Inter. “Come allenatore era top, aveva un buon feeling con tutti -ricorda l’attaccante milanista- Era sempre il primo all’allenamento, era più allenato di noi che giocavamo”. E quando Amadeus gli chiede cosa invidi del calcio dirisponde subito: “Tutti sanno che lui tira le punizioni come altri tirano i rigori”. Ribatte l’allenatore del Bologna: “Marcare Zlatan? Impossibile”. Nello scambio c’è spazio anche per il ricordo della malattia ...

