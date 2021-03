Sanremo 2021, Neffa riappare dopo sei anni: ecco che fine aveva fatto (Di giovedì 4 marzo 2021) Neffa, dopo aver lanciato il singolo “Aggio perzo ‘o suonno” feat. Coez prod. TY1 lo scorso 12 febbraio, appare al Festival di Sanremo 2021 al fianco di Noemi. Insieme interpreteranno “Prima Di Andare Via” successo del 2003 contenuto nell’album “I molteplici mondi di Giovanni, il cantante Neffa”. Neffa ha scritto per Noemi “Tu non devi”, contenuto nell’album di inediti “Metamorfosi” che contiene anche il brano inedito di Sanremo “Glicine”. Il cantautore ha pubblicato l’ultimo disco di inediti “Resistenza” nel 2015. La nuova Numero Uno, etichetta nata sul solco tracciato dalla casa discografica fondata da Giulio e Mariano Repetti e Alessandro Colombini, tra le più importanti della storia della musica italiana, ha annunciato l’ingresso nel suo roster ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021)aver lanciato il singolo “Aggio perzo ‘o suonno” feat. Coez prod. TY1 lo scorso 12 febbraio, appare al Festival dial fianco di Noemi. Insieme interpreteranno “Prima Di Andare Via” successo del 2003 contenuto nell’album “I molteplici mondi di Giov, il cantante”.ha scritto per Noemi “Tu non devi”, contenuto nell’album di inediti “Metamorfosi” che contiene anche il brano inedito di“Glicine”. Il cantautore ha pubblicato l’ultimo disco di inediti “Resistenza” nel 2015. La nuova Numero Uno, etichetta nata sul solco tracciato dalla casa discografica fondata da Giulio e Mariano Repetti e Alessandro Colombini, tra le più importanti della storia della musica italiana, ha annunciato l’ingresso nel suo roster ...

