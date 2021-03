Sanremo 2021: Mihajlovi? si sbarazza dei fiori (Di venerdì 5 marzo 2021) Problemi tecnici a parte, la terza serata del Festival continua senza problemi particolari. Zlatan Ibrahimovic conquista il favore del pubblico con la sua volontà di essere presente sul palco dell’Ariston. Mentre il calciatore del Milan tornava da Milano in auto un incidente non ha impedito al bomber di fermare un motociclista e chiedergli un passaggio per Sanremo. Siniša Mihajlovi? rifiuta i fiori di Sanremo. La terza serata del Festival di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 5 marzo 2021) Problemi tecnici a parte, la terza serata del Festival continua senza problemi particolari. Zlatan Ibrahimovic conquista il favore del pubblico con la sua volontà di essere presente sul palco dell’Ariston. Mentre il calciatore del Milan tornava da Milano in auto un incidente non ha impedito al bomber di fermare un motociclista e chiedergli un passaggio per. Siniša? rifiuta idi. La terza serata del Festival di Articolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - darioderrico : RT @fanpage: Achille Lauro si trasforma in una statua greca nel quadro con Emma Marrone e Monica Guerritore #Sanremo2021 - ChiaraMilone2 : RT @anmustdmt: ACHILLE LAURO ED EMMA MARRONE ARRIVANO A MEZZANOTTE E MEZZA A SALVARE LA TERZA PUNTATA DI SANREMO 2021 SIPARIO #sanremo2021… -