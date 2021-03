Sanremo 2021 | le pagelle della seconda serata | Orietta Berti uccide tutti | Fulminacci non c’azzecca nulla con il Festival

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Anche ladeldisi è aperta con la gara dei Giovani. Wrongonyou con “Lezioni di volo” propone una canzone che di fatto è al di sotto delle sue potenzialità (consiglio non richiesto: ascoltate la sua passata discografia). Greta Zuccoli è bella e ha il look migliore delle Nuove Proposte. La canzone “Ogni cosa sa di te” non pervenuta. Assente. Chi, cosa? Anche Shorty non decolla con un soul troppo vintage. Infine ii con “Io sono Luca”, sono i fratelli passati lì per caso o per sbaglio. Ad essere promossi dalla Demoscopica, Sala Stampa e Televoto sono: Davide Shorty e Wrongonyou. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.